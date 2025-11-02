Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đâm xe máy vì không giảm tốc độ ở đoạn đường giao nhau

Dù đang đi trong hẻm, tài xế ô tô lẫn người điều khiển xe máy đều di chuyển với tốc độ cao và không quan sát khi qua đoạn đường giao nhau.
