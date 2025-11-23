Video
video cùng chuyên mục

Ô tô đâm mạnh đuôi xe khách vì không giữ khoảng cách an toàn

Khi xe khách phanh gấp, tài xế xe sau đã không kịp xử lý, dẫn đến tình huống va chạm mạnh.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Người đàn ông chạy xe máy che biển lạng lách trên đường