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Ô tô con sang đường như cảm tử, lao thẳng vào xe container

Tài xế như bị bịt mắt, ô tô con đã thực hiện một pha sang đường kiểu "trứng chọi đá", lao thẳng vào chiếc xe container to lớn đang lừng lừng đi qua.
Đọc thêm : Ô tô con sang đường như cảm tử, lao thẳng vào xe container