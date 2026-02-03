Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/2 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Ô tô con sang đường như cảm tử, lao thẳng vào xe container (Video: Giao thông văn minh).

Về nguyên tắc, khi các phương tiện sang đường hoặc quay đầu, tài xế phải chú ý quan sát tất cả các hướng và nhường đường cho xe đang đi thẳng.

"Kỳ lạ thật, cả hai đều đang đi chậm, xe container thì to cao lừng lững chứ có phải bé nhỏ gì đâu mà bảo không nhìn thấy, không kịp tránh. Chắc tài xế xe con đang mất tập trung chứ tình huống có gì phức tạp hay bất ngờ đâu mà lại lao vào xe container như vậy", tài khoản Hoàng Minh nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đồng tình với ý kiến này, tài khoản Tuấn Nguyễn bình luận: "Tôi thấy việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô, xe máy hiện nay quá phổ biến, lực lượng chức năng nên tăng cường kiểm tra, xử lý. Nhiều người nghĩ chỉ liếc nhìn điện thoại một chút và đi chậm thì sẽ vẫn an toàn nhưng thực tế không phải như vậy, nhất là với ô tô.

Việc dùng điện thoại gây mất tập trung rất nguy hiểm, có thể khiến tài xế không kiểm soát được tốc độ và hướng đi của xe, dễ bị giật mình xử lý tình huống sai khi gặp chướng ngại vật bất ngờ".

Trong khi đó, tài khoản Quang Đức đưa ra phán đoán: "Nếu không phải do mất tập trung thì tôi nghĩ là tài xế tay lái non, chưa căn chuẩn phần đầu xe, tính toán sai khoảng cách và tốc độ. Nói chung dù lý do là gì, theo tôi, với những tài xế như thế này, cảnh sát giao thông nên bắt học lại cả luật và bổ túc tay lái chứ ô tô ra đường như vậy nguy hiểm quá".