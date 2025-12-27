Video
video cùng chuyên mục

Ô tô con quay đầu như giữa chốn không người, kê mình vào đầu xe ben

Có vẻ như việc đường vắng đã khiến tài xế ô tô con chủ quan, dẫn tới tình huống quay đầu xe kiểu hại mình hại người.
