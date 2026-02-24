Video
video cùng chuyên mục

Ô tô con lắp thêm ống thở, lội nước băng băng như tàu ngầm

Một chủ xe Peugeot ở Anh đã chứng minh rằng nếu được trang bị phù hợp thì xe gầm thấp cũng có khả năng lội nước, chứ không nhất thiết phải là xe gầm cao như SUV.
Đọc thêm : Ô tô con lắp thêm ống thở, lội nước băng băng như tàu ngầm