Việc xem các tài xế "phá xe" khi cố gắng lái qua vùng nước ngập nặng đã trở thành một trò tiêu khiển ở Anh, với nhiều kênh YouTube mọc lên dành riêng cho “môn thể thao” này.

Đoạn video được chia sẻ bởi kênh Bengregers, quay tại Watery Ford gần Leicester ở vùng Midlands của Anh, mở đầu bằng cảnh một chiếc xe tải giao hàng của hiệu thuốc Boots và một chiếc SUV nhỏ gần như bị ngập hoàn toàn, đứng chôn chân tại chỗ ngập sau trận mưa lớn gần đây ở Anh.

Có vẻ như không ai đủ liều lĩnh và dại dột cố gắng lái xe qua vùng nước mà biển báo cho thấy độ sâu khoảng 1 mét ở một số chỗ. Nhưng sự ngông cuồng đã xuất hiện.

Đó là khi một chiếc Peugeot 405 wagon gần 30 năm tuổi có lắp ống thở không ngần ngại lao xuống chỗ ngập. Động cơ diesel 1.9L của xe đã được trang bị một ống dẫn khí nạp nhô ra phía trên nóc xe.

Chiếc Peugeot lướt qua hai xe đang mắc kẹt giữa vùng nước ngập, nước tràn qua kính chắn gió, rồi quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Lần này, nước nâng toàn bộ phần đuôi xe lên khỏi mặt đất, nhưng chiếc 405 vẫn tiếp tục chạy, cuối cùng cũng lên được vùng đất tương đối khô ráo, để lại một cột khói diesel cuộn tròn phía sau.

Ô tô con lắp thêm ống thở, lội nước băng băng như tàu ngầm (Video: Bengregers/YouTube).

Không giống như các xe Defender hiện đại, gioăng cửa và nút bịt vách ngăn của chiếc wagon hiệu Peugeot này không được thiết kế để chịu được kiểu tác động này, và hình ảnh chiếc 405 đậu với cửa mở cho thấy khoang để chân đầy nước màu nâu đục.

Nhưng có vẻ như việc chiếc xe sử dụng động cơ diesel cũ, đơn giản, từ thời kỳ trước khi mọi thứ được điện khí hóa, vẫn hoạt động tốt khi có ống thở hỗ trợ.