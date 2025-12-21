Video
video cùng chuyên mục

Ô tô con lao sang làn ngược chiều, xe tải không lối thoát

Chiếc ô tô con đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi lao thẳng vào đầu xe tải, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.
