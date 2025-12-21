Ô tô con lao sang làn ngược chiều, xe tải không lối thoát

Tình huống diễn ra vào ngày 20/12 trên một tuyến đường ở xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La và được camera hành trình của một xe khác ghi lại.

Lao sang làn ngược chiều, ô tô con đâm trực diện xe tải (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Va chạm đã khiến đầu ô tô con vỡ nát, trong khi đầu bên trái của xe tải cũng hư hỏng. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong cũng như nguyên nhân sự việc.

Có hai khả năng lớn nhất là tài xế mất tập trung, do buồn ngủ, mải nhìn điện thoại..., hoặc tài xế gặp vấn đề bất thường về sức khoẻ nên mất kiểm soát tay lái.

Khi lái xe, chỉ một tích tắc xao nhãng không nhìn đường cũng có thể dẫn tới hậu quả khủng khiếp. Trừ tình huống sức khoẻ khẩn cấp, tài xế có thể chủ động phòng tránh việc xao nhãng, mất tập trung.

Nếu sử dụng điện thoại, tuyệt đối không dùng tay nhắn tin hay gọi điện khi đang lái xe mà chỉ sử dụng tính năng kết nối điện thoại với hệ thống âm thanh trên ô tô.

Để tránh tình trạng ngủ gật sau tay lái, tài xế nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế lái xe vào các khung giờ dễ buồn ngủ (thường là từ 10h tối đến 5h sáng hoặc từ 13h đến 15h chiều, đặc biệt là sau bữa cơm trưa).

Tài xế cũng dễ buồn ngủ nếu lái xe sau một đêm ngủ ít hơn bình thường, làm việc quá sức (tan ca đêm), hoặc sau khi uống các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, ví dụ như thuốc cảm.

Ngoài ra, tình trạng thiếu oxy bên trong xe, do chế độ gió điều hòa không hợp lý cũng khiến tài xế buồn ngủ.

Để đảm bảo an toàn, khi thấy cơ thể có những dấu hiệu như mệt mỏi, khó chịu, đầu óc mơ màng, khó tập trung; nháy mắt liên tục và mí mắt trĩu nặng; ngáp không dừng và dụi mắt liên tục, chảy nước mắt, thở nông; cảm thấy mơ màng, đi chệch làn đường, lái xe chuệch choạng, tốc độ không ổn định..., hãy lập tức dừng xe.

Cách xử lý tốt nhất là tấp ngay vào vị trí an toàn (điểm nghỉ) và ngả ghế nhắm mắt thư giãn hoặc hẹn giờ đồng hồ ngủ một giấc ngắn 10-15 phút, để cho cơn buồn ngủ trôi qua.

Tuy nhiên, không nên dừng xe ở lề đường, làn khẩn cấp trên đường cao tốc hoặc những chỗ quá vắng vẻ. Trạm xăng hay trạm dừng/nghỉ trên đường là những chỗ an toàn nhất.