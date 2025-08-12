Video
Ô tô con đâm sầm vào xe tải đang quay đầu vì lỗi "kinh điển của tài xế

Tài xế chủ quan, không tập trung quan sát khi lái xe trên đường vắng là lý do chính dẫn tới những tình huống va chạm như trong clip.
