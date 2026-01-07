Video
video cùng chuyên mục

Ô tô con biến dạng sau khi bị xe tải hất văng qua dải phân cách

Tình huống diễn ra vào ngày 6/1 trên quốc lộ 5 đoạn gần cầu vượt Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên).
Đọc thêm : Ô tô con biến dạng sau khi bị xe tải hất văng qua dải phân cách