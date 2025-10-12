Video
Ô tô chuyển hướng bất cẩn, hất văng người đi xe máy

Tài xế chiếc Toyota Camry đã có tình huống chuyển hướng ẩu mà không quan sát, dẫn đến va chạm và hất ngã người đi xe máy chạy cùng chiều.
