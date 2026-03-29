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Ô tô bị tàu tông khi băng qua đường sắt

Tài xế chiếc Kia Sportage đi ra từ ngõ và băng qua đường sắt tại đường ngang dân sinh, nhưng không dừng lại để quan sát. Hậu quả, chiếc xe này đã bị đoàn tàu lao đến tông trúng.
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