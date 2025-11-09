Video
Ô tô bị húc đuôi vì giảm tốc độ để tránh xe ngược chiều

Chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã chủ động giảm tốc độ để tránh xe ngược chiều lấn làn, tuy nhiên, chiếc xe này đã bị một ô tô đi ngay sau đâm mạnh vào đuôi.
