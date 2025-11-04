Video
Ô tô bị cuốn trôi do bão lũ ở Philippines

Bão Kalmaegi mang theo mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines. Nhiều ô tô bị cuốn trôi.
