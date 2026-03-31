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"Nút thắt" 2,2ha tại dự án nút giao lớn nhất TPHCM

TPHCM đề xuất ứng trước 1.800 tỷ đồng để giải phóng 2,2ha mặt bằng nhằm tăng tốc nút giao An Phú và đường Lương Định Của.
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