TPHCM chi 1.800 tỷ đồng gỡ vướng cho "siêu nút giao" ở cửa ngõ phía Đông

TPHCM sẽ tạm ứng khoảng 1.800 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) 2,2ha đất còn lại tại nút giao An Phú, phường Bình Trưng, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trọng điểm này. Quyết định được đưa ra sau buổi thị sát của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và sự đồng thuận từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

"Nút thắt" 2,2ha tại dự án nút giao lớn nhất TPHCM (Video: Nam Anh - Trương Khởi).

Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác thị sát dự án nút giao An Phú. Tại đây, ông Được đã đưa ra giải pháp tạm ứng kinh phí đền bù cho 2,2ha đất chưa được giải tỏa, vốn đang cản trở việc mở rộng đường Lương Định Của và hoàn thiện nút giao An Phú.

Trước đó, TPHCM đã xin ý kiến Chính phủ và nhận được phản hồi từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định việc điều chỉnh ranh GPMB đối với diện tích 2,2ha này thuộc thẩm quyền của thành phố.

Theo phương án điều chỉnh, 2,2ha đất này sẽ được bổ sung vào ranh giới dự án mở rộng đường Lương Định Của để thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Khu vực 2,2ha dự kiến giải tỏa chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, được thuê lại từ chủ đất.

Ước tính, khu đất này có khoảng 64 hộ dân và tổ chức, với kinh phí GPMB lên tới 1.800 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Kim Phụng (65 tuổi), một cư dân đã sinh sống trên đường Lương Định Của hơn 60 năm, bày tỏ mong muốn: "Người dân chúng tôi rất mong thành phố sẽ sớm có phương án giải quyết mặt bằng để những hộ dân ở đây được an cư lạc nghiệp".

Dải đất 2,2ha nằm ở phía trái đường Lương Định Của, theo hướng từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố sẽ tạm ứng kinh phí GPMB, nhưng nhà đầu tư dự án khu đô thị phải chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền này.

Nếu được thành phố ứng tiền, công tác đền bù, giải tỏa dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Sau đó, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu đưa nút giao An Phú về đích trong năm 2026.

Trong nhiều năm qua, nút giao An Phú đã trở thành "điểm nghẽn" giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chị Thảo (phường Hiệp Bình) chia sẻ: "Mỗi lần đi qua nút giao An Phú, việc chờ đèn đỏ khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Có hôm vào giờ cao điểm, tôi phải chờ 3,4 nhịp đèn hơn 10 phút mới nhích qua được đoạn đường này".

Dự án nút giao thông An Phú, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, có quy mô 3 tầng, kết nối các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, và các tuyến Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Đến nay, nhiều hạng mục lớn như hầm chui, cầu vượt đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc. Theo kế hoạch đề ra, toàn bộ dự án sẽ xong trong năm nay.

Khi hoàn thành, nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ trở thành nút giao thông lớn và hiện đại nhất TPHCM, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên tuyến cao tốc và đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Vị trí nút giao An Phú trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).