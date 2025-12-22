Anh Hoàng Văn Thụ ở thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh đầu tư nuôi cá tầm. Nhờ học hỏi kỹ thuật cũng như quá trình nuôi đúc rút được nên anh Thụ đã có kinh nghiệm nuôi cá tầm đạt hiệu quả kinh tế cao.