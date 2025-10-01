Video
Nước tràn vào tầng hầm chung cư xối xả như thác ở Hà Nội

Chiều tối 30/9, nước dâng cao, theo đường giếng trời, tràn vào tầng hầm tại chung cư ở Hà Nội khiến cư dân hối hả di dời xe máy.
