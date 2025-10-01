Video
video cùng chuyên mục

Nước tràn vào hầm như thác, dân văn phòng hốt hoảng

Chiều 30/9, nước tràn vào hầm một toà nhà văn phòng trên phố Liễu Giai (Hà Nội), toàn bộ nhân viên hợp lực di dời xe máy ra ngoài.
Đọc thêm : Nước đổ vào văn phòng ở Hà Nội như lũ, nhân viên nghỉ làm chờ khắc phục