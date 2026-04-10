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Nước sông Tô Lịch nhiều đoạn chuyển sang màu đen ngòm

Sông Tô Lịch nhiều đoạn nước chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Đọc thêm : Sông Tô Lịch nhiều đoạn nước lại đen ngòm