Sông Tô Lịch nhiều đoạn nước lại đen ngòm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày gần đây trên sông Tô Lịch, đoạn chảy qua Giáp Nhất - Ngã Tư Sở - Vương Thừa Vũ về phía hạ lưu, nước sông không còn xanh mà lại chuyển sang màu đen.

Sông Tô Lịch nhiều đoạn dọc theo tuyến đường Kim Giang - Khương Đình nước chuyển màu đen xì, không còn xanh như những ngày cuối tháng 3.

Hai màu nước xanh - đen pha trộn ở hạ lưu sông Tô Lịch, đoạn gần ngã ba sông Nhuệ.

Một số người dân sinh sống ven sông cho biết, mấy ngày qua nắng nóng cộng với việc nước sông chuyển màu, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc hơn.

Rác thải sinh hoạt cùng nước thải chưa qua xử lý tiếp tục đổ ra sông, khiến chất lượng nước ngày càng suy giảm.

So với nửa tháng trước, nước sông Tô Lịch đoạn qua Ngã Tư Sở đã chuyển từ màu xanh sang đen.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trước đó, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (đơn vị quản lý Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) cho biết, hiện nhà máy xử lý khoảng 230.000 m3/ngày đêm, đảm bảo thu gom và xử lý triệt để toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Nước sông Tô Lịch nhiều đoạn chuyển sang màu đen ngòm (Video: Nguyễn Hải).

Dòng nước sau khi chảy qua đập dâng cầu Quang (phường Thanh Liệt) nổi bọt trắng xóa. Con đập này có vai trò giữ nước sau khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xả nước đã xử lý trở lại sông.

Về nguyên lý vận hành, đập dâng cầu Quang sử dụng công nghệ đập cao su gồm các túi cao su liên kết với móng đập. Khi cần điều chỉnh mực nước, hệ thống bơm hoặc xả khí/nước vào các túi cao su, giúp nâng hoặc hạ mực nước theo yêu cầu. Đặc biệt, đập dâng hoạt động như van điều tiết, giữ nước, duy trì mực nước tối thiểu, tránh tình trạng khô cạn lòng sông.

Đập dâng tại cầu Quang là một trong ba đập được xây dựng trên sông Tô Lịch, giữ mực nước và điều tiết dòng chảy, góp phần quan trọng trong chiến lược tổng thể của Hà Nội nhằm cải thiện môi trường và cảnh quan sông Tô Lịch.

Dọc dòng sông một số cống nước thải vẫn xả thải trực tiếp ra sông. Nhiều đoạn xuất hiện váng nổi và rác thải, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân hai bên bờ.

Thực tế, việc người dân vứt rác thải như quần áo cũ, chăn, thùng xốp, túi nilon,... cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sông và trực tiếp gây tắc đường ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch.

Thời gian gần đây nguồn nước bổ cập từ hồ Tây vào sông Tô Lịch cũng bị hạn chế do mực nước ở hồ Tây đang xuống thấp.

Ông Quang Thành (57 tuổi, người dân sinh sống tại đường Vũ Tông Phan, Hà Nội) chia sẻ: “Sau gần 10 ngày nước xanh, giảm mùi chúng tôi rất mừng nhưng mấy ngày gần đây trời nắng nóng, nước lại đen xì nên rất khó chịu".

Cây cầu bắc qua sông Tô Lịch ở phố Trần Hòa đang được gấp rút hoàn thiện. Dự án này thuộc kế hoạch nâng cấp hạ tầng, xây thêm cầu qua sông Tô Lịch của TP Hà Nội giúp cải thiện giao thông tại khu vực này.

Sông Tô Lịch dài 13,4km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô và kết thúc bằng hai hướng thoát: ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua hạ lưu sông Kim Ngưu, dẫn về trạm bơm Yên Sở.

Nhiều năm qua, Hà Nội triển khai nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, trong đó có việc xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và bổ cập nước từ hồ Tây.