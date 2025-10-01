Video
Nước ngập sâu gần 1m, sóng đánh như biển trên đường 70 ở Hà Nội

Chiều 1/10, đường 70 ở Hà Nội nước vẫn ngập sâu gần 1m, kéo dài khoảng 300m tại khu vực trước cổng Bệnh viện K Tân Triều.
