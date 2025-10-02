Video
Nước ngập khắp ngõ, người Hà Nội móc thang dây kéo đồ ăn lên nhà

Đến sáng 2/10, người dân sống tại ngõ 153 đường Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn phải bì bõm lội nước, dùng thang cuốn để kéo đồ ăn lên phòng.
