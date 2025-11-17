Video
Nước lũ cuồn cuộn dâng ngập nhà dân ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước lũ thượng nguồn đổ về làm 50 căn nhà bị ngập sâu, 200ha cây trồng của người dân bị nhấn chìm. Quốc lộ 20 qua địa bàn bị lũ chia cắt.
