Nước dâng nhanh ở Hội An, người dân và du khách hối hả chạy lũ

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài ở hạ nguồn sông Thu Bồn dâng cao, người dân Hội An và du khách hối hả chạy đua với lũ lụt.
