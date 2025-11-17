Du khách và người dân Hội An lại vất vả chạy lũ

Trong đêm 16/11 và sáng 17/11, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả lũ từ các thủy điện thượng nguồn khiến mực nước sông Hoài dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An và các khu vực lân cận chìm sâu trong nước, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và hoạt động du lịch.

Người dân Hội An di chuyển đồ đạc chạy lũ (Ảnh: Ngô Linh).

Nước dâng nhanh ở Hội An, người dân và du khách hối hả chạy lũ (Video: Ngô Linh).

Ghi nhận vào sáng 17/11, nhiều tuyến đường huyết mạch trong khu phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa… ngập sâu 0,5-1m. Ngoài trung tâm phố cổ, các khu vực vùng ven như chợ cá Thanh Hà và làng gốm Thanh Hà (thuộc phường Hội An Tây) cũng bị nước lũ chia cắt.

Theo người dân địa phương, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, phố cổ liên tục chìm trong nước do lũ dâng, gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh lưu niệm, lụa, quần áo.

Ông Nguyễn Văn Minh (57 tuổi, phường Hội An) cho biết đây là lần thứ 4 Hội An ngập lụt trong vòng hơn nửa tháng nay. Vừa trải qua đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, nay một lần nữa dọn dẹp chạy lũ khiến ai cũng ngao ngán, mệt mỏi.

“Đợt lũ cuối tháng 10, cơ sở của tôi thiệt hại nặng nề, nước ngập hơn 1,5m đồ đạc hư hại hơn 40%. Cuộc sống, việc kinh doanh ảnh hưởng nghiêm trọng, khổ không tả nổi”, ông Minh nói.

Người dân kê cao đồ đạc khi lũ dâng cao (Ảnh: Ngô Linh).

Tại khu phố An Hội, nơi tập trung nhiều nhà hàng, homestay và khách sạn, mực nước dâng cao hơn 0,5m. Người dân hối hả thu dọn, kê cao đồ đạc, từng xe chở hàng ra vào liên tục để di chuyển hàng hóa đến chỗ cao ráo.

Ông Trần Hữu Trang (65 tuổi, phường Hội An) cho biết: “Nước tiếp tục lên nhanh, chúng tôi lấy mực nước trong đợt lũ lịch sử vừa qua để kê cao đồ đạc. Chậm nhất trưa nay đã hoàn tất di dời hàng hóa, người già và trẻ em đến nơi an toàn”.

“Gia đình tôi dọn đồ từ rạng sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ. Chiều nay nếu nước tiếp tục dâng, chúng tôi vẫn phải túc trực để kê dọn thêm. Nước dâng tới đâu thì mình kê cao tới đó thôi, chứ giờ cũng không biết chuyển đi đâu nữa”, ông Phùng Châu, trú phường Hội An nói.

Du khách ở Hội An cũng khệ nệ ôm vali chạy lũ (Ảnh: Ngô Linh).

Du khách lưu trú tại đây cũng nhanh chóng di chuyển, họ khá hào hứng khi lần đầu theo người dân địa phương chạy lũ.

“Lần đầu tôi chứng kiến cảnh này, đây là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Khách sạn nơi chúng tôi lưu trú nước đã vào đến sảnh, mọi người hối thúc nhanh chóng di dời vì có thể mất điện, mất nước nếu lũ tiếp tục lên”, bà Maria, du khách Úc nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, sáng 17/11, mực nước lũ lúc 10h tại Hội An là 1,55m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sông Vu Gia lên mức báo động 3, sông Thu Bồn trên mức báo động 2, sông Hàn và sông Tam Kỳ lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, riêng sông Thu Bồn dao động ở mức trên báo động 3. Tình trạng lũ trên các sông còn kéo dài nhiều ngày.