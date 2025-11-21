Video
Nước dâng cao ở Gia Lai, người dân "cố thủ" trong nhà

Chị Yến Thi (xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) cho biết nước lũ bắt đầu dâng từ chiều hôm 18/11 và tăng cao vào sáng 19/11, khiến toàn bộ khu vực chị sống chìm trong biển nước.
