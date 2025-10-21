Video
video cùng chuyên mục

Nước biển tràn bờ, chảy vào khu dân cư tại thành phố Huế

Do ảnh hưởng của bão Fengshen, khu vực bờ biển thành phố Huế có sóng mạnh, nước dâng cao tràn vào vùng dân cư.
