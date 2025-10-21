Nước biển tràn bờ, nhiều học sinh được về sớm phòng bão Fengshen

Chiều 21/10, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Thuận An, thành phố Huế, cho biết trong ngày đã có 2 điểm trường mầm non trên địa bàn cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bão Fengshen.

Ngoài ra, các học sinh ở vùng thấp trũng, bị ngập úng, nhà trường cũng đã cho phụ huynh đón con về sớm theo nguyện vọng để đảm bảo an toàn.

Nước biển tràn bờ, chảy vào khu dân cư tại thành phố Huế (Video: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 21/10, nhiều học sinh tại xã Hải Dương cũ (nay là phường Thuận An) cũng đã được về sớm do sóng biển dâng cao, nước tràn vào gây ngập lụt cục bộ nhiều khu dân cư, chợ và các tuyến giao thông huyết mạch.

Tại khu vực bờ kè Hải Dương, nước biển liên tục áp sát bờ, tạo thành những cột sóng cao, tung bọt trắng xóa.

Theo người dân địa phương, thực trạng nước biển dâng cao, tràn bờ, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã xảy ra từ trưa 20/10.

Nước biển dâng cao gây ngập sâu tại khu vực dân cư cạnh bờ kè Hải Dương, phường Thuận An, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Đến chiều 21/10, nước biển dâng cao kết hợp lũ từ đầu nguồn sông Hương đổ về cũng đã gây ngập úng Quốc lộ 49B, đoạn qua địa bàn phường Thuận An và Hóa Châu, với chiều dài gần 1km, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Các lực lượng chức năng đã được huy động để hướng dẫn người dân đi qua các đoạn ngập sâu, sẵn sàng cấm đường khi nước tiếp tục dâng cao.

Tại địa bàn xã Quảng Điền, nước lũ từ sông Bồ kết hợp nước trên phá Tam Giang dâng cao cũng gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến giao thông huyết mạch, với mức ngập 30-40cm, đặc biệt là tuyến Tỉnh lộ 19.

Quốc lộ 49B, đoạn qua địa bàn phường Hóa Châu và Thuận An bị ngập cục bộ (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết 2 trường Tiểu học và Mầm non Quảng Phước đã cho hơn 130 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, học sinh ở các khu vực thấp trũng cũng đã được nghỉ học cục bộ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, do ảnh hưởng của bão Fengshen, từ ngày 22/10, trên vùng biển địa phương này có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động, sóng dâng cao 1,5-3m; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng dâng cao 3-5m.

Ngày 22-24/10, trên đất liền thành phố Huế có mưa to, đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Vùng biển thành phố Huế có gió giật mạnh, sóng cao 1,5-5m do ảnh hưởng của bão Fengshen (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) cho biết, toàn bộ 1.075 phương tiện tàu thuyền cùng 7.657 lao động của thành phố đã về nơi tránh trú an toàn.

Các xã, phường đã kiểm tra, rà soát và lên phương án sơ tán 10.132 hộ dân với 32.697 nhân khẩu tại các khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.