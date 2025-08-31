Video


Nữ tài xế dừng xe giữa đường để mua trái cây

Thay vì ép sát vào bên lề đường, nữ tài xế đã thản nhiên đậu xe giữa đường, bật đèn khẩn cấp để mua trái cây ở sạp hàng rong ven đường.
