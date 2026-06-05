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Nữ sinh khóc nấc trước di ảnh ba (Clip: Nhân vật cung cấp).

Đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Ngọc Thy về đến nhà liền tiến tới bàn thờ của ba rồi bất ngờ khóc nấc, khiến gia đình không khỏi bất ngờ.
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