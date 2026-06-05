Xúc động cảnh nữ sinh khóc nấc trước di ảnh ba, khoe giấy khen xuất sắc

“Ba ơi, con được học sinh xuất sắc rồi, ba thấy con có giỏi không? Con có hứa con học giỏi để con lo cho ba. Nhưng sao giờ ba lại ngồi trên đây rồi”, nữ sinh nói, vừa khóc nức nở, sau khi đặt giấy khen cạnh di ảnh của ba trên ban thờ, trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Nữ sinh khóc nấc trước di ảnh ba (Clip: Nhân vật cung cấp).

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Nguyễn Ngọc Thy (học sinh Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) đứng trước di ảnh người ba đã mất, nghẹn ngào bật khóc và nói lời cảm ơn sau lễ ra trường lớp 5 đã khiến nhiều người xúc động.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ họ không cầm được nước mắt khi chứng kiến nỗi nhớ thương và sự thiếu vắng tình cảm cha mẹ của cô bé trong thời khắc đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô út của bé Thy, người đăng tải đoạn clip, cho biết Ngọc Thy vừa hoàn thành chương trình tiểu học với thành tích học sinh xuất sắc và chuẩn bị bước vào lớp 6.

Đằng sau những giọt nước mắt trong đoạn clip là câu chuyện nhiều mất mát. Mẹ của Thy qua đời khi em chuẩn bị vào lớp 1. Ba em cũng mới mất cách đây khoảng 3 tháng. Hiện nay, Thy sống cùng ông bà nội đều đã gần 70 tuổi.

Theo người thân, Thy là cô bé giàu tình cảm nhưng thường xuyên buồn và tủi thân vì sớm mồ côi cả ba lẫn mẹ. Tuy nhiên, gia đình cũng không ngờ cảm xúc của em lại vỡ òa trong ngày tổng kết cuối cấp.

"Hôm đó là lễ ra trường lớp 5. Các bạn đều quay sang ôm ba mẹ và nói lời cảm ơn. Bé chỉ có cô út đi cùng. Khi ôm cô, bé bật khóc rồi xin về quay clip khoe giấy khen với ba", người cô kể.

Ban đầu, gia đình chỉ định quay clip về khoảnh khắc này để lưu giữ kỷ niệm. Thế nhưng khi đứng trước bàn thờ a, Thy bất ngờ nói ra những suy nghĩ và tình cảm đã giấu kín từ lâu. Càng nói, em càng xúc động. Thấy bé khóc quá nhiều, người thân cũng nghẹn lòng nên phải dừng quay video giữa chừng để an ủi em.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều người ngỏ ý muốn hỗ trợ vật chất cho cô bé, xin số tài khoản của gia đình để gửi tiền động viên.

Tuy nhiên, người thân cho biết gia đình đã từ chối nhận tiền quyên góp. Một phần vì lo ngại câu chuyện của bé bị hiểu sai là nhằm kêu gọi từ thiện, phần khác vì muốn bảo vệ tâm lý của em.

"Gia đình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện để nhắc nhở mọi người biết yêu thương và trân trọng cha mẹ khi còn có thể. Hiện tại gia đình vẫn cố gắng lo cho bé có cuộc sống ổn định. Chúng tôi cũng sợ có người lợi dụng clip để kêu gọi từ thiện hoặc khai thác hình ảnh của bé trên mạng xã hội", người cô nói.

Người thân cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, động viên và chia sẻ câu chuyện của bé trong những ngày qua.