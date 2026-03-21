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Nữ sinh gây chú ý bởi phương pháp học “chờ đồ vật rã đông”

Thay vì sử dụng đồng hồ hay các ứng dụng bấm giờ quen thuộc, một nữ sinh tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội khi áp dụng cách học khá đặc biệt.
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