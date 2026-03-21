Phương pháp học sáng tạo

Nhân vật trong chuỗi video “thử thách học khi vật dụng rã đông” đang gây chú ý trên mạng xã hội là Ánh (22 tuổi), hiện sinh sống và học tập tại Hà Nội.

Trên kênh mạng xã hội cá nhân, Ánh chia sẻ quá trình học tập thông qua những “thử thách” như học đến khi đá tan, nước đông đá trở lại trạng thái ban đầu hay các vật dụng khác thay đổi theo thời gian.

Nữ sinh gây chú ý bởi phương pháp học “chờ đồ vật rã đông” (Video: Nhân vật cung cấp).

Ánh cho biết ban đầu cô vẫn học theo cách thông thường, sử dụng đồng hồ để canh thời gian. Tuy nhiên, trong một lần lướt mạng xã hội, cô tình cờ xem được video học liên tục đến khi đá tan, kéo dài gần 10 tiếng.

“Lúc đó tôi rất tò mò, không biết mình có làm được không nên thử. Sau khi thực hiện, tôi thấy cách này khá thú vị nên bắt đầu biến tấu thêm với nhiều vật dụng khác”, Ánh nói.

Từ những viên đá ban đầu, Ánh thử nghiệm với nhiều thứ như chai nước, nước ngọt, hạt nở, hoa quả đông lạnh. Mỗi lần thay đổi vật dụng, thời gian học cũng thay đổi theo, tạo cảm giác mới mẻ và giảm bớt sự nhàm chán.

Theo Ánh, lý do cô không sử dụng các phương pháp phổ biến như Pomodoro hay ứng dụng bấm giờ là vì dễ bị gián đoạn.

Ánh học bài trong lúc chờ đá tan hết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi đang tập trung mà bị tiếng chuông ngắt ngang, tôi thường mất mạch suy nghĩ và không còn hứng học tiếp”, cô chia sẻ.

Những ngày đầu áp dụng, Ánh gặp không ít bất tiện. Việc đặt đá bên cạnh có thể gây đổ nước, lạnh tay hoặc phải dọn dẹp sau khi kết thúc. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô dần thích nghi và cảm thấy thoải mái hơn với cách học này.

Thời gian học của Ánh không cố định mà phụ thuộc vào vật dụng sử dụng. Với chai nước khoảng 400-500ml, thời gian có thể kéo dài đến gần 10 tiếng. Trong khi đó, các vật dụng như đá, nước ngọt hay hoa quả thường tương ứng với khoảng 4-5 tiếng học.

Nữ sinh thử thách học cho đến khi chai nước ngọt rã đông hoàn toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, phương pháp này thậm chí khiến Ánh khó tập trung hơn do sự mới lạ. Tuy nhiên, khi quen dần, cô nhận thấy khả năng tập trung được cải thiện. “Mỗi lần nhìn thấy đá tan đi một phần, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Đó giống như những niềm vui nhỏ lặp lại trong suốt buổi học”, Ánh nói.

Lựa chọn phương pháp học phù hợp với bản thân

Ánh cho rằng cách làm của mình không hoàn toàn là một phương pháp học, mà là cách đo lường thời gian theo một hình thức khác. Thay vì sử dụng con số, cô theo dõi sự thay đổi của vật thể. Điều này giúp giảm cảm giác bị “ép khuôn” và giữ được trạng thái tập trung liên tục.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng đến thời gian nghỉ giữa các buổi học. Thay vì sử dụng điện thoại, Ánh lựa chọn những hoạt động đơn giản như dọn dẹp, vận động nhẹ hoặc hát để “làm mới” tinh thần.

Sau một thời gian áp dụng, Ánh nhận thấy hiệu quả học tập được cải thiện. Tuy nhiên, điều cô đánh giá cao hơn là cảm giác tò mò được thỏa mãn. “Tôi luôn muốn biết một vật sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian. Điều đó khiến việc học trở nên thú vị hơn”, cô chia sẻ.

Những video của Ánh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho biết họ cảm thấy có thêm động lực học tập khi theo dõi nội dung này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người.

Trước những phản hồi trái chiều, Ánh cho biết cô đón nhận với tâm lý thoải mái. “Mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn lưu lại hành trình của mình. Nếu được nhiều người quan tâm hơn thì đó là điều may mắn”, cô nói.

Cô gái thử thách học bài với nhiều vật dụng khác nhau thay cho đồng hồ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình thực hiện, Ánh cũng gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Có lần chai nước có ga bị bật tung, nước bắn khắp nơi. Một lần khác, cô bị bỏng lạnh khi cầm chai nước đông đá trong thời tiết rét. Thậm chí, khi thử học đến lúc nến tan, cô còn gặp sự cố liên quan đến nhiệt.

Dù vậy, Ánh cho rằng những trải nghiệm này là một phần thú vị của hành trình.

Gửi lời khuyên đến học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn trong việc tập trung, Ánh cho rằng không có phương pháp nào là tốt nhất cho tất cả. Điều quan trọng là tìm được cách phù hợp với bản thân và có thể duy trì lâu dài.

“Khi khó tập trung, tôi thường bắt đầu rất đơn giản, chỉ học 5 phút. Sau đó lại tiếp tục thêm 5 phút nữa. Khi vượt qua được giai đoạn đầu, việc học sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng là giữ tâm lý thoải mái, không tạo áp lực quá lớn cho bản thân”, Ánh chia sẻ.