Nữ nghệ sĩ bị rơi xuống ao trong khi đang trình diễn với khí cầu

Một nữ nghệ sĩ trong trang phục truyền thống đang trình diễn cùng với khí cầu tại khu du lịch thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã gặp phải sự cố bất ngờ.
