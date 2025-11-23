Video
video cùng chuyên mục

Nữ lao công như đang lơ lửng giữa không trung

Nữ lao công đang đứng trên mái lấy sáng của tòa nhà Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để lau dọn, khiến bà giống như đang bay lơ lửng giữa không trung.
