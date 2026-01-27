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Nữ giúp việc quát mắng, bạo hành người cao tuổi gây phẫn nộ ở Hà Nội

Phản ánh đến báo Dân trí, chị D. (Hà Nội) bức xúc trước hành vi bạo hành người cao tuổi của nữ giúp việc được gia đình thuê để chăm sóc mẹ.
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