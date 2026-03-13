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Nữ du khách người Mỹ bật khóc ở cây cầu nổi tiếng tại Việt Nam

Trong giây phút xúc động, bà Shelly (du khách Mỹ) bật khóc khi được chiêm ngưỡng cây cầu có kiến trúc độc đáo tại Đà Nẵng.
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