Thăm cầu nổi tiếng thế giới ở Việt Nam, khách Tây tiết lộ lý do bật khóc

Ngày thứ hai ở Đà Nẵng, bà Shelly Quintus Sack (quốc tịch Mỹ) cùng chồng mua tour lẻ đi tham quan đỉnh Bà Nà.

Xuống khỏi cáp treo, nữ du khách ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên với nhiều loại hoa khoe sắc và các công trình mang phong cách cổ kính. Bước chân lên cầu Vàng, bà Shelly bật khóc vì xúc động.

Bà Shelly rơi nước mắt khi đặt chân đến cầu Vàng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video nữ du khách ghi lại khoảnh khắc rơi nước mắt lập tức gây sốt trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Shelly cho biết, vợ chồng bà đã rời Đà Nẵng, trên đường đến Phú Quốc trước khi quay về Mỹ.

Nói về khoảnh khắc rơi nước mắt trên cầu Vàng, nữ du khách người Mỹ bày tỏ, 2 năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời bà. Một người bạn thân qua đời do bị bạn trai sát hại để lại nỗi đau khó nguôi ngoai.

Nữ du khách người Mỹ bật khóc ở cây cầu nổi tiếng tại Việt Nam (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Bạn thân của tôi từng dự định tham gia chuyến đi này. Lúc thực hiện được ước mơ chiêm ngưỡng cầu Vàng, cô ấy không còn nữa khiến tôi rất buồn", bà Shelly xúc động trải lòng.

Hôm vợ chồng nữ du khách tham quan Bà Nà, thời tiết không thuận lợi, nhiều mây và mưa nhỏ. Tuy nhiên, hình ảnh 2 bàn tay khổng lồ đỡ mặt cầu vẫn gây được ấn tượng mạnh.

"Cầu Vàng là công trình kiến trúc đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay. Khung cảnh bên ngoài đẹp hơn rất nhiều so với các bức ảnh mà hai vợ chồng đã xem", bà chia sẻ.

Vẻ đẹp của cầu Vàng là một trong những lý do khiến nữ du khách mua vé máy bay đến Việt Nam sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Thái Lan.

Từ khi đặt chân đến sân bay Đà Nẵng, bà cảm nhận sự phát triển mạnh mẽ của thành phố này. Bốn ngày ở đây đã để lại trong bà Shelly nhiều ấn tượng về sự sạch sẽ và các công trình kiến trúc độc đáo.

Thích phong cảnh đẹp và sự thân thiện của người dân tại Việt Nam, vợ chồng bà dự kiến sẽ quay lại đây du lịch cùng con trai. Trong hành trình lần sau, họ có thể tham quan Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Giang (Tuyên Quang), Ninh Bình...

Được biết, bà Shelly đang quản lý một tiệm spa ở Bismarck (bang North Dakota, Mỹ). Ngoài công việc, vợ chồng thường xuyên đi du lịch mỗi năm. Đến nay, họ đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Vợ chồng bà Shelly chụp ảnh ở cầu Vàng, Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cầu Vàng ở Đà Nẵng được xây dựng trong giai đoạn 2017-2018, chính thức mở cửa đón khách từ tháng 6/2018. Công trình dài khoảng 150m, nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Tháng 2, chuyên trang du lịch Time Out của Anh đã công bố danh sách "Những cây cầu đẹp nhất thế giới".

Cầu Vàng nằm tại Đà Nẵng đã vượt qua nhiều công trình nổi tiếng thế giới như cầu Brooklyn (Mỹ) hay cầu cảng Sydney (Australia) để đứng vị trí thứ 4.

Trước đó, hồi năm 2021, công trình được đưa vào danh sách những kỳ quan thế giới mới do Daily Mail (Anh) bình chọn.