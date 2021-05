Nữ diễn viên Oh In Hye qua đời ở tuổi 36

Sáng 14/9, Oh In Hye được một người bạn phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng và nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát. Sáng 15/9, truyền thông Hàn Quốc xác nhận, Oh In Hye đã qua đời ở tuổi 36.