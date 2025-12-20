Video
Nữ diễn viên Nidhhi Agerwal bị quấy rối tại sự kiện

Nữ diễn viên Ấn Độ Nidhhi Agerwal vừa hoảng sợ vừa sốc khi bị hàng nghìn người vây kín và quấy rối tại sự kiện ra mắt bộ phim “The Raja Saab”, ngày 19/12.
