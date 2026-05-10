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Nữ diễn viên Hàn Quốc được khen khi vấp ngã trên thảm đỏ

Nữ diễn viên Shin Hyun Bin bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc sau sự cố ngã liên tiếp trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2026.
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