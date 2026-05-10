Mỹ nhân xứ Hàn gây sốt vì cú ngã “đẹp nhất thảm đỏ”

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý không chỉ là cú ngã khá đau của nữ diễn viên mà còn nằm ở thần thái bình tĩnh và cách xử lý đầy duyên dáng của cô giữa tình huống bất ngờ.

Shin Hyun Bin xuất hiện rạng rỡ tại lễ trao giải Baeksang 2026 (Ảnh: MK).

Lễ trao giải Baeksang năm nay quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc như Son Ye Jin, Im Yoon Ah, Park Bo Gum, Moon Ga Young, Ahn Hyo Seop, Suzy. Trong dàn mỹ nhân xuất hiện trên thảm đỏ, Shin Hyun Bin nhận nhiều lời khen với hình ảnh thanh lịch và sang trọng.

Nữ diễn viên diện thiết kế đầm dài ôm sát cơ thể, tông màu tối giản nhưng tinh tế. Bộ váy không tay giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng mảnh mai đặc trưng của cô. Shin Hyun Bin kết hợp cùng giày cao gót khoảng 15cm và kiểu tóc búi gọn, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thanh thoát đúng với phong cách vốn có.

Tuy nhiên, khi đang tạo dáng trước ống kính truyền thông, nữ diễn viên bất ngờ đạp vào phần tà váy và mất thăng bằng. Cô ngã mạnh ngay trên thảm đỏ trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên và khách mời. Diễn viên hài Yoo Jae Pil nhanh chóng tiến tới đỡ cô đứng dậy. Nhưng chỉ ít phút sau, Shin Hyun Bin tiếp tục vấp ngã thêm lần nữa khi di chuyển.

Nữ diễn viên Hàn Quốc được khen khi vấp ngã trên thảm đỏ (Video: Newsen).

Dù gặp sự cố khá nguy hiểm, nữ diễn viên không hề tỏ ra hoảng loạn hay mất bình tĩnh. Trái lại, cô chỉ bật cười ngượng ngùng và che miệng đầy đáng yêu trước khi được Yoo Jae Pil hỗ trợ rời khỏi khu vực thảm đỏ. Chính phản ứng tự nhiên này lại khiến khoảnh khắc “vồ ếch” của Shin Hyun Bin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Nhiều khán giả cho rằng cú ngã của nữ diễn viên vô tình tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm trao giải. Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận như: “Ngã mà vẫn đẹp”, “Khí chất của cô ấy quá đỉnh”, “Nụ cười lúc ngại ngùng dễ thương thật sự”, “Tiên cá nếu ngã chắc cũng đẹp như vậy”.

Không ít ý kiến nhận xét chính sự tự nhiên và thần thái bình tĩnh đã giúp Shin Hyun Bin ghi điểm. Thay vì cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo tuyệt đối, phản ứng chân thật của cô lại mang đến cảm giác gần gũi và duyên dáng hơn trong mắt công chúng.

Thái độ lạc quan của Shin Hyun Bin khiến cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả theo dõi (Ảnh: MK).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, sự việc cũng gây ra tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số người đặt nghi vấn rằng cú ngã có thể là “màn dàn dựng” để thu hút sự chú ý truyền thông giữa một sự kiện quy tụ quá nhiều ngôi sao nổi tiếng. Dù vậy, phần lớn khán giả cho rằng đây đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn do bộ váy dài và đôi giày cao gót quá cao.

Thực tế, những sự cố tương tự không hiếm xảy ra tại các lễ trao giải lớn ở Hàn Quốc cũng như quốc tế. Nhiều nghệ sĩ từng gặp tai nạn trên thảm đỏ vì trang phục cầu kỳ hoặc giày cao gót nhưng Shin Hyun Bin được cho là gây thiện cảm nhờ cách xử lý tình huống nhẹ nhàng và không tạo cảm giác gượng gạo.

Sinh năm 1986, Shin Hyun Bin là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ra mắt công chúng vào năm 2010 thông qua bộ phim He's on Duty và nhanh chóng được chú ý nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc.

Chỉ với cú ngã bất ngờ, Shin Hyun Bin bất ngờ trở nên nổi tiếng khắp châu Á (Ảnh: MK).

Tuy nhiên, phải đến vai bác sĩ Jang Gyeo Ul trong loạt phim truyền hình đình đám Hospital Playlist, tên tuổi của Shin Hyun Bin mới thực sự bùng nổ trên toàn châu Á. Nhân vật bác sĩ lạnh lùng nhưng giàu nội tâm giúp cô ghi dấu mạnh mẽ với khán giả nhờ diễn xuất tinh tế và ngoại hình thanh lịch.

Khác với nhiều nữ diễn viên cùng thế hệ, Shin Hyun Bin không theo đuổi hình ảnh quá hào nhoáng hay thường xuyên xuất hiện trong các scandal truyền thông. Cô được biết đến là nghệ sĩ kín tiếng, tập trung chủ yếu vào diễn xuất và hiếm khi chia sẻ đời tư.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng hình tượng trưởng thành, điềm tĩnh và có phần bí ẩn.