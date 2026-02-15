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Nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu

Ngôi sao ca nhạc người Đài Loan (Trung Quốc) Thái Y Lâm đã có màn trình diễn ấn tượng khi cưỡi một con trăn khổng lồ dài 30m lên sân khấu.
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