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NSƯT Tố Uyên bình dị đọc thơ, nhớ về thời thanh xuân

Ở tuổi 79, NSƯT Tố Uyên dành thời gian đọc thơ, sống chậm rãi và lặng lẽ, gợi nhớ một biểu tượng điện ảnh đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ.
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