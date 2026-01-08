Video
NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ cuộc sống tuổi 62, đam mê phượt

Từng nổi tiếng với vai Huyền Diệu trong "Cô gái xấu xí", nghệ sĩ Ngọc Hiệp sau này sống kín tiếng. Chị hiếm hoi hé lộ về hôn nhân, cuộc sống đời thường tuổi 62.
