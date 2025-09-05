Video
video cùng chuyên mục

NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng hội ngộ dẫn chương trinh VTV

Hai phát thanh viên huyền thoại của VTV là Kim Tiến và Thanh Hùng khiến khán giả xúc động khi dẫn chương trình Thời sự.
Đọc thêm : "Giọng đọc huyền thoại" Kim Tiến - Thanh Hùng tái hiện bản tin gây sốt