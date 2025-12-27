Video
video cùng chuyên mục

NSND Tự Long và Phan Đinh Tùng diễn kịch phong cách "Ơn giời, cậu đây rồi!"

NSND Tự Long gây bất ngờ khi mời ca sĩ Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng, mang đậm màu sắc chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi!".
Đọc thêm : NSND Tự Long hát nhạc chế hài hước khiến khán giả bật cười