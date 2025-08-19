Video
NSND Thu Hà cùng các chiến sĩ tập luyện cho A80

Đại tá, Tiến sĩ, NSND Thu Hà cùng các chiến sĩ, học viên, sinh viên đang ráo riết tập luyện cho sự kiện A80 gần kề.
